Кыргызстанец Альхам Абдирасулов стал чемпионом Азии по борьбе (U-17)

Спортсмен из Кыргызстана Альхам Абдирасулов выиграл золотую медаль чемпионата Азии по спортивной борьбе (U-17). Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В греко-римском стиле в весовой категории до 56 килограммов он победил спортсменов из Таджикистана, Китая и Казахстана.

В финале наш борец оказался сильнее Садриддина Тулкинбоева из Узбекистана.

Отметим, во Вьетнаме стартовал чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет. Ранее Ислам Курбанов выиграл золотую медаль, Байгелди Омурбеков (до 45 килограммов) – бронзовую.