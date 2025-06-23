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Спорт

Кыргызстанец Ислам Курбанов стал чемпионом Азии по борьбе (U-17)

Спортсмен из Кыргызстана Ислам Курбанов выиграл золотую медаль молодежного чемпионата Азии по спортивной борьбе (U-17). Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 51 килограмма наш борец греко-римского стиля победил спортсменов из Узбекистана и Республики Корея. В финале он оказался сильнее казахстанского соперника.

Еще один кыргызстанец Байгелди Омурбеков (до 45 кг) завоевал бронзовую медаль, одержав победу над японским борцом.

Отметим, во Вьетнаме стартовал чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.
Ссылка: https://24.kg/sport/333818/
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