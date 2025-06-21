Кыргызстанец Мухаммад Абдуллаев стал чемпионом Азии по борьбе (U-23)

Спортсмен из Кыргызстана Мухаммад Абдуллаев выиграл золотую медаль молодежного чемпионата Азии по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 86 килограммов победил спортсменов из Индии и Туркменистана. В финале он оказался сильнее казахстанского борца Елнара Шилдебаева.

Кыргызстанцы Рустамжан Кахаров (до 65 кг), Байтемир Тулебердиев (до 79 кг) и Улукбек Сооронбеков (до 92 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата.

Накануне в весовой категории до 70 килограммов Адис Рахат уулу выиграл серебро, а Мухаммадрасул Салиев (до 57 килограммов) — бронзу.