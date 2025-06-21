00:20
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Кыргызстанец Мухаммад Абдуллаев стал чемпионом Азии по борьбе (U-23)

Фото UWW

Спортсмен из Кыргызстана Мухаммад Абдуллаев выиграл золотую медаль молодежного чемпионата Азии по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 86 килограммов победил спортсменов из Индии и Туркменистана. В финале он оказался сильнее казахстанского борца Елнара Шилдебаева.

Кыргызстанцы Рустамжан Кахаров (до 65 кг), Байтемир Тулебердиев (до 79 кг) и Улукбек Сооронбеков (до 92 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата.

Накануне в весовой категории до 70 килограммов Адис Рахат уулу выиграл серебро, а Мухаммадрасул Салиев (до 57 килограммов) — бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/333655/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Женская сборная Кыргызстана в топ-5
Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Кыргызстанцы завоевали еще три медали
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой Азии по борьбе (U-23)
Чемпионат Азии по греко-римской борьбе (U-23). Сборная КР заняла второе место
Борцы Нурболот Бердикулов и Кайыргул Шаршебаева выиграли серебро чемпионата Азии
Борец из Кыргызстана Асан Жанышов стал чемпионом Азии (U-23)
Арууке Кадырбек кызы завоевала серебро чемпионата Азии по борьбе (U-23)
Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей
Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по борьбе
Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt
Популярные новости
Чемпионат Азии по&nbsp;греко-римской борьбе (U-23). Сборная КР&nbsp;заняла второе место Чемпионат Азии по греко-римской борьбе (U-23). Сборная КР заняла второе место
Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по борьбе
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе (U-23). У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;первый день семь медалей Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей
Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля &laquo;Арт-футбол 2025&raquo; Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля «Арт-футбол 2025»
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
22 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 июня, суббота
23:40
Кыргызстанец Мухаммад Абдуллаев стал чемпионом Азии по борьбе (U-23)
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:00
На Гавайях в 26-й раз за полгода извергается вулкан Килауэа
21:47
Вирус Godfather начал взламывать на Android банковские приложения
21:24
Подготовку кадров по инклюзии обсудила министр просвещения Кыргызстана в России