Futsal Week June Cup. Сборная Кыргызстана проиграла команде Нидерландов

Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде Нидерландов на международном турнире Futsal Week June Cup в Порече (Хорватия). Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта в соцсетях.
Матч закончился со счетом 3:1.
Гол в ворота соперника забил Кайрат Кубанычов.
Ранее сборная КР по футзалу победила команду Франции.
После двух туров в турнирной таблице наши футболисты находятся на втором месте.
Сегодня сборная Кыргызстана сыграет с Черногорией.
Турнир проходит по круговой системе: каждая команда сыграет друг с другом, а победителем станет та, которая наберет наибольшее количество очков.