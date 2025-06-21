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Спорт

Futsal Week June Cup. Сборная Кыргызстана проиграла команде Нидерландов

Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде Нидерландов на международном турнире  Futsal Week June Cup в Порече (Хорватия). Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта в соцсетях.

Матч закончился со счетом 3:1.

Гол в ворота соперника забил Кайрат Кубанычов.

Ранее сборная КР по футзалу победила команду Франции.

После двух туров в турнирной таблице наши футболисты находятся на втором месте.

Сегодня сборная Кыргызстана сыграет с Черногорией.

Турнир проходит по круговой системе: каждая команда сыграет друг с другом, а победителем станет та, которая наберет наибольшее количество очков.
Ссылка: https://24.kg/sport/333594/
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