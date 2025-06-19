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Спорт

Futsal Week June Cup. Сборная Кыргызстана обыграла Францию

Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Франции на международном турнире  Futsal Week June Cup в городе Пореч (Хорватия). Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта в соцсетях.

Матч закончился со счетом 2:1.

Голы забили Ислам Туратбеков (26-я минута) и Кайрат Кубанычов (37-я минута).

В другом матче команда Нидерландов со счетом 3:1 обыграла Черногорию.

20 июня наша сборная сыграет с Нидерландами.

Турнир проходит по круговой системе: каждая команда сыграет друг с другом, а победителем станет та, которая наберет наибольшее количество очков.
Ссылка: https://24.kg/sport/333228/
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