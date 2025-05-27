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Спорт

Вторая попытка завершилась победой. Еще одна кыргызстанка покорила Эверест

Сегодня кыргызстанка Рысгуль Акимжанова успешно покорила вершину Эвереста (8 тысяч 848 метров), самой высокой горы в мире, и подняла флаг Кыргызстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Эмиль Токтошев.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Рысгуль Акимжанова

По его словам, успешное восхождение состоялось в 4.40 по непальскому времени.

Сейчас Рысгуль Акимжанова начала спуск к нижнему лагерю.

Напомним, альпинистка на днях была вынуждена отказаться от штурма на заключительном этапе. На высоте 8 тысяч 400 метров, почти у самой вершины, ее развернули обратно из-за нехватки кислорода. В рамках экспедиции каждому участнику выдано по шесть кислородных баллонов, но в экстремальных условиях и при проблемах со здоровьем этого оказалось недостаточно.

Ранее сообщалось, что Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест — самую высокую вершину мира. Она успешно взошла на нее 11 мая.

Асель Байбагышева также является первой кыргызстанской женщиной, поднявшейся на вершину Манаслу на высоте 8 тысяч метров без использования кислорода.

Среди покоренных Асель Байбагышевой вершин также следует отметить пик Ленина (7 тысяч 134 метра), Хан-Тенгри (7 тысяч 10), пик Победы (7 тысяч 439) и Эльбрус (5 тысяч 642).
Ссылка: https://24.kg/sport/330447/
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