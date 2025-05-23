Стадион в Караколе. Первыми на новой арене сыграли команды «Барс» и «ОшМУ»

Сегодня, 23 мая, в городе Караколе Иссык-Кульской области состоялось торжественное открытие реконструированного стадиона.

Первым матчем на новой арене стала встреча футбольных команд «Барс» и «ОшМУ» в рамках чемпионата Кыргызстана.

Теперь новый стадион станет домашним для команды «Барс».

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов поделился на своей странице в Facebook прямой трансляцией игры.

Стадион рассчитан на 3 тысячи 560 мест. Его территорию расширили с 5,5 до 7 гектаров, он соответствует международным стандартам и оснащен всем необходимым для комфортных тренировок и спортивных событий. Старое здание стадиона признано аварийным еще в 1972 году.