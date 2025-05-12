В Бишкеке 13 мая пройдет чемпионат по сумо

Завтра в Бишкеке пройдет чемпионат по сумо среди молодежи и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства физической культуры и спорта.

Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Кожомкула, где примут участие спортсмены из всех регионов страны. Победителей наградят дипломами и медалями соответствующей степени от Дирекции по неолимпийским видам спорта.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

девушки: 50, 60, 65, 73, 80, свыше 80 килограммов;

юноши: 50, 60, 70, 80, 100, свыше 100 килограммов;

женщины: 55, 65, 73, 80, свыше 80 килограммов;

мужчины: 70, 77, 85, 100, 115, свыше 115 килограммов.

Соревнования начнутся в 10.00.