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Спорт

В Бишкеке 13 мая пройдет чемпионат по сумо

Завтра в Бишкеке пройдет чемпионат по сумо среди молодежи и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства физической культуры и спорта.

Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Кожомкула, где примут участие спортсмены из всех регионов страны. Победителей наградят дипломами и медалями соответствующей степени от Дирекции по неолимпийским видам спорта.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

  • девушки: 50, 60, 65, 73, 80, свыше 80 килограммов;
  • юноши: 50, 60, 70, 80, 100, свыше 100 килограммов;
  • женщины: 55, 65, 73, 80, свыше 80 килограммов;
  • мужчины: 70, 77, 85, 100, 115, свыше 115 килограммов.

Соревнования начнутся в 10.00. 
Ссылка: https://24.kg/sport/328696/
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