В Бишкеке 13 мая пройдет чемпионат по сумо

Завтра в Бишкеке пройдет чемпионат по сумо среди молодежи и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства физической культуры и спорта.
Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Кожомкула, где примут участие спортсмены из всех регионов страны. Победителей наградят дипломами и медалями соответствующей степени от Дирекции по неолимпийским видам спорта.
Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:
- девушки: 50, 60, 65, 73, 80, свыше 80 килограммов;
- юноши: 50, 60, 70, 80, 100, свыше 100 килограммов;
- женщины: 55, 65, 73, 80, свыше 80 килограммов;
- мужчины: 70, 77, 85, 100, 115, свыше 115 килограммов.
Соревнования начнутся в 10.00.