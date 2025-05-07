Кыргызстанец Марлен Асикеев победил на открытом чемпионате США по борьбе

Кыргызстанец Марлен Асикеев победил на открытом чемпионате США по спортивной борьбе в Лас-Вегасе (штат Невада).

Фото из соцсетей. Кыргызстанец Марлен Асикеев победил на открытом чемпионате США по спортивной борьбе в Лас-Вегасе

Уточняется, что спортсмен выступал в весовой категории до 78 килограммов в греко-римской борьбе, где были заявлены восемь участников.

Марлен Асикеев выступал за команду штата Орегон. Он стартовал со стадии 1/2 финала, где был сильнее Магомеда Гулбагамаева из Калифорнии (9:0). В финале кыргызстанец победил Александра Слободенюка из Чикаго со счетом 10:0.

Марлен Асикеев — трехкратный чемпион Кыргызстана, выступал на чемпионатах Азии, мира и лицензионном турнире перед Олимпийскими играми в Токио.

Спортсмен продолжает спортивную карьеру в США, а также работает тренером.