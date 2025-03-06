Женская сборная Кыргызстана по футболу потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА

Женская сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 135-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда опустилась на семь позиций.

В рейтинге 196 сборных. В пятерке лидеров — США, Испания, Германия, Англия и Япония.

В зоне АФК сборная КР занимает 27-е место.

Напомним, футболистки сыграли на Кубке четырех наций, который проходил в Катманду (Непал) 17-26 февраля. Они уступили во всех трех матчах.

Отметим, мужская сборная Кыргызстана находится на 107-м месте в рейтинге ФИФА.