Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана обыграла Катар

В Бишкеке завершился матч между командами Кыргызстана и Катара в отборочном раунде чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

В матче третьего раунда наша команда выиграла со счетом 3:1.

Голы в ворота катарцев забили Валерий Кичин (45+1), Александр Мищинко (82) и Алимардон Шукуров (90+3).

Напомним, 20 марта сборная Кыргызстана уступила команде Узбекистана и занимала пятое место в группе А.

Заключительные игры отборочного раунда пройдут в июне. Сборная КР сыграет с КНДР и ОАЭ.