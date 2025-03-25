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Спорт

Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана обыграла Катар

В Бишкеке завершился матч между командами Кыргызстана и Катара в отборочном раунде чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

В матче третьего раунда наша команда выиграла со счетом 3:1.

Голы в ворота катарцев забили Валерий Кичин (45+1), Александр Мищинко (82) и Алимардон Шукуров (90+3).

Напомним, 20 марта сборная Кыргызстана уступила команде Узбекистана и занимала пятое место в группе А.

Заключительные игры отборочного раунда пройдут в июне. Сборная КР сыграет с КНДР и ОАЭ.
Ссылка: https://24.kg/sport/323901/
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