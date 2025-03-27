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Спорт

Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал

Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата Азии по вольной борьбе, который проходит в Аммане (Иордания). Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 76 килограммов Айпери Медет кызы выиграла у спортсменок из Китая и КНДР.

В финале она встретится с Ритикой из Индии.

Гульнура Таштанбекова в весовой категории до 68 килограммов поборется за бронзу с соперницей из Монголии.

Решающие схватки стартуют в 21.00 по бишкекскому времени.

Напомним, борец греко-римского стиля Раззак Бейшекеев выиграл серебряную медаль, а Ырыскелди Максатбек уулу в весовой категории до 77 килограммов занял третье место.
Ссылка: https://24.kg/sport/324176/
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