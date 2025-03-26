Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев завоевал серебро

Борец греко-римского стиля Раззак Бейшекеев выиграл серебряную медаль чемпионата Азии, который проходит в Аммане (Иордания). Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 67 килограммов кыргызстанец в финале уступил олимпийскому чемпиону Саиду Эсмаили из Ирана — 0:3.

Еще один наш соотечественник Акыл Сулайманов в весовой категории до 60 килограммов проиграл схватку за бронзу.

Накануне Ырыскелди Максатбек уулу в весовой категории до 77 килограммов занял третье место.

Отметим, чемпионат Азии по борьбе завершится 30 марта.