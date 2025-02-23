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Спорт

Дмитрий Бивол выиграл реванш у Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона

Дмитрий Бивол выиграл реванш у Артура Бетербиева, завоевав титул абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе.

Напомним, поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

ТАСС
Фото ТАСС. Дмитрий Бивол выиграл реванш у Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона

Боксеры провели все 12 раундов. Дмитрий Бивол победил по очкам. Спотсмены могут получить не менее $15 миллионов на каждого.

34-летний Дмитрий Бивол после победы завоевал пять поясов: Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).

В октябре 2024-го боксеры провели бой за абсолютное чемпионство. Исход боя вышел неоднозначным. Решением большинства судей тогда победу одержал Артур Бетербиев, продлив свою серию без поражений до 21 матчей. Но организаторы и многие зрители считали иначе.

По мнению председателя Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейха, именно Дмитрий Бивол тогда выиграл бой. У него, как у организатора поединка, была возможность самостоятельно назначить матч-реванш. Этой опцией Турки воспользовался, организовав повторную встречу боксеров.

У Артура Бетербиева это первое поражение в его профессиональной карьере.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев — были не просто непобежденные спортсмены, а одни из лучших бойцов в современном боксе. У первого 23 победы в 24 поединках, 12 из которых одержаны нокаутом. Второй выиграл 21 из 21 боя — и все нокаутом. Они исповедуют практически противоположные стили боксирования: защитный и атакующий.
Ссылка: https://24.kg/sport/320811/
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