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Спорт

Сборную России по хоккею не допустили на ЧМ-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем заседании в Швейцарии 2–4 февраля постановила продлить отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира. Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что намерена оспорить это решение в суде. Об этом пишет DW.

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров Международной федерации хоккея с февраля 2022 года из-за вторжения России в Украину. Как отмечает агентство «Интерфакс», в октябре 2023 года была опубликована предварительная программа группового этапа зимней Олимпиады-2026, в которой сборная России указана в группе C с пометкой: «теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата».

В Международной федерации хоккея допускают возможность возвращения сборной России в международные турниры в случае прекращения войны в Украине.
Ссылка: https://24.kg/sport/318933/
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