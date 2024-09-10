Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов

В международном аэропорту «Манас» встретили Паралимпийскую сборную Кыргызстана, прибывшую из Парижа.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов поздравил спортсменов с успешным участием в Играх и выразил гордость за их достижения.

«Сегодня мы чествуем не просто паралимпийцев, а настоящих героев. Вы пример мужества, силы духа и несгибаемой воли. Вы показываете, что, несмотря на любые жизненные препятствия, можно достичь величайших высот. От имени президента страны, кабинета министров выражаем вам благодарность за ваши достижения. Мы гордимся вами, и весь Кыргызстан сегодня видит ваши силу и стойкость. Ваши победы — это гордость для республики, и мы будем продолжать создавать все условия для того, чтобы в нашем государстве развивался параспорт», — сказал он.

Чиновник выразил особую благодарность гайдам, тренерам, врачам и родным спортсменов.

Спортсменам вручены денежные сертификаты в размере 500 тысяч сомов.

Напомним, на Паралимпийских играх выступили незрячая бегунья Гулназ Жузбаева с гайдом Юлией Фернас и триатлонистка Айтунук Жоомарт кызы с гайдом Ангелиной Блиндул, дзюдоист Маматибраим Суранов, а также Миргуль Болоталиева в пауэрлифтинге.