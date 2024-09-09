Паралимпиада-2024. Кыргызстанка заняла восьмое место в пауэрлифтинге

Кыргызстанка Миргуль Болоталиева заняла восьмое место в турнире по пауэрлифтингу на Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Результат нашей соотечественницы — 96 килограммов.

Всего в весовой категории свыше 86 килограммов было десять участниц. Две спортсменки не завершили соревнования.

Напомним, на Паралимпийских играх выступили незрячая бегунья Гулназ Жузбаева с гайдом Юлией Фернас и триатлонистка Айтунук Жоомарт кызы с гайдом Ангелиной Блиндул, а также дзюдоист Маматибраим Суранов.