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Спорт

Паралимпиада-2024. Кыргызстанка заняла восьмое место в пауэрлифтинге

Кыргызстанка Миргуль Болоталиева заняла восьмое место в турнире по пауэрлифтингу на Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Результат нашей соотечественницы — 96 килограммов.

Всего в весовой категории свыше 86 килограммов было десять участниц. Две спортсменки не завершили соревнования.

Напомним, на Паралимпийских играх выступили незрячая бегунья Гулназ Жузбаева с гайдом Юлией Фернас и триатлонистка Айтунук Жоомарт кызы с гайдом Ангелиной Блиндул, а также дзюдоист Маматибраим Суранов.
Ссылка: https://24.kg/sport/304387/
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