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Спорт

Паралимпиада-2024. Кыргызстанка Гулназ Жузбаева пробежала, улучшив личный рекорд

На Паралимпийских играх выступила незрячая бегунья Гулназ Жузбаева с гайдом Юлией Фернас. Об этом сообщается на сайте турнира.

Она пробежала 1 тысячу 500 метров с результатом 6 минут 11,3 секунды. В следующий тур вышли спортсменки, занявшие первые два места в предварительных забегах.

Отметим, Гулназ Жузбаева улучшила свой личный рекорд.

У кыргызстанки последнее, 13-е место.

Сегодня должны были выступить паратриатлонисты, однако соревнования перенесли на завтра. Там стартует Айтунук Жоомарт кызы с гайдом Ангелиной Блиндул.
Ссылка: https://24.kg/sport/303687/
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