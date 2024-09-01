Паралимпиада-2024. Кыргызстанка Гулназ Жузбаева пробежала, улучшив личный рекорд

На Паралимпийских играх выступила незрячая бегунья Гулназ Жузбаева с гайдом Юлией Фернас. Об этом сообщается на сайте турнира.

Она пробежала 1 тысячу 500 метров с результатом 6 минут 11,3 секунды. В следующий тур вышли спортсменки, занявшие первые два места в предварительных забегах.

Отметим, Гулназ Жузбаева улучшила свой личный рекорд.

У кыргызстанки последнее, 13-е место.

Сегодня должны были выступить паратриатлонисты, однако соревнования перенесли на завтра. Там стартует Айтунук Жоомарт кызы с гайдом Ангелиной Блиндул.