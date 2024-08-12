Олимпиада-2024. Результаты выступлений кыргызстанцев

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры.
У спортсменов из Кыргызстана было 16 лицензий — в спортивной борьбе, плавании, легкой атлетике, дзюдо и боксе.
Наши соотечественники завоевали четыре бронзовые и две серебряные медали, а также обновили два национальных рекорда.
В общекомандном зачете они 68-е.
Олимпиада в Париже оказалась самой успешной для кыргызстанцев. На Олимпийских играх в Сиднее была одна бронза, в Пекине — серебро и две бронзы, в Токио — два серебра и бронза.
Результаты выступлений кыргызстанцев
Денис Петрашов
На дистанции 100 метров брассом занял 23-е место.
На дистанции 200 метров брассом занял 14-е место.
Елизавета Печерских
На дистанции 50 метров свободным стилем заняла 30-е место, установив новый национальный рекорд.
Кубанычбек Айбек уулу (до 66 килограммов)
В 1/16 финала уступил спортсмену из Украины Богдану Ядову и занял 17-е место.
Эрлан Шеров (до 90 килограммов)
В 1/8 финала уступил спортсмену из Испании Тристани Мосахлишвили и занял 9-е место.
Мунарбек Сейитбек уулу (до 57 килограммов)
В финале уступил Абдумалику Халокову из Узбекистана и завоевал серебряную медаль.
Жоламан Шаршенбеков (греко-римский стиль, до 60 килограммов)
Завоевал бронзовую медаль.
Акжол Махмудов (греко-римский стиль, до 77 килограммов)
Завоевал бронзовую медаль.
Узур Джузупбеков (греко-римский стиль, до 97 килограммов)
Завоевал бронзовую медаль.
Амантур Исмаилов (греко-римский стиль, до 67 килограммов)
Занял пятое место.
Бекзат Алмаз уулу (вольный стиль, до 57 килограммов)
Занял пятое место.
Айаал Лазарев (вольный стиль, до 125 килограммов)
Занял пятое место и завершил спортивную карьеру.
Эрназар Акматалиев (до 65 килограммов)
Проиграл первую схватку и занял 16-е место.
Мээрим Жуманазарова (до 68 килограммов)
Завоевала серебряную медаль.
Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов)
Завоевала бронзовую медаль.
Айпери Медет кызы (до 76 килограммов)
Заняла пятое место.
Сардана Трофимова (марафон)
Заняла 14-е место, установив новый национальный рекорд Кыргызстана.