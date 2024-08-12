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Спорт

Олимпиада-2024. Результаты выступлений кыргызстанцев

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры.

У спортсменов из Кыргызстана было 16 лицензий — в спортивной борьбе, плавании, легкой атлетике, дзюдо и боксе.

Наши соотечественники завоевали четыре бронзовые и две серебряные медали, а также обновили два национальных рекорда.

В общекомандном зачете они 68-е.

Олимпиада в Париже оказалась самой успешной для кыргызстанцев. На Олимпийских играх в Сиднее была одна бронза, в Пекине — серебро и две бронзы, в Токио — два серебра и бронза.

Результаты выступлений кыргызстанцев

Денис Петрашов

На дистанции 100 метров брассом занял 23-е место.
На дистанции 200 метров брассом занял 14-е место.

Елизавета Печерских

На дистанции 50 метров свободным стилем заняла 30-е место, установив новый национальный рекорд.

Кубанычбек Айбек уулу (до 66 килограммов)

В 1/16 финала уступил спортсмену из Украины Богдану Ядову и занял 17-е место.

Эрлан Шеров (до 90 килограммов)

В 1/8 финала уступил спортсмену из Испании Тристани Мосахлишвили и занял 9-е место.

Мунарбек Сейитбек уулу (до 57 килограммов)

В финале уступил Абдумалику Халокову из Узбекистана и завоевал серебряную медаль.

Жоламан Шаршенбеков (греко-римский стиль, до 60 килограммов)

Завоевал бронзовую медаль.

Акжол Махмудов (греко-римский стиль, до 77 килограммов)

Завоевал бронзовую медаль.

Узур Джузупбеков (греко-римский стиль, до 97 килограммов)

Завоевал бронзовую медаль.

Амантур Исмаилов (греко-римский стиль, до 67 килограммов)

Занял пятое место.

Бекзат Алмаз уулу (вольный стиль, до 57 килограммов)

Занял пятое место.

Айаал Лазарев (вольный стиль, до 125 килограммов)

Занял пятое место и завершил спортивную карьеру.

Эрназар Акматалиев (до 65 килограммов)

Проиграл первую схватку и занял 16-е место.

Мээрим Жуманазарова (до 68 килограммов)

Завоевала серебряную медаль.

Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов)

Завоевала бронзовую медаль.

Айпери Медет кызы (до 76 килограммов)

Заняла пятое место.

Сардана Трофимова (марафон)

Заняла 14-е место, установив новый национальный рекорд Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/301784/
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