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Спорт

Олимпиада-2024. Сардана Трофимова пробежала марафон с национальным рекордом

Кыргызстанка Сардана Трофимова пробежала марафон на Олимпиаде в Париже. Соревнование показал телеканал Eurosport.

Она заняла 14-е место с результатом 2:26:47, установив новый национальный рекорд Кыргызстана.

Отметим, Сардана Трофимова несколько километров лидировала в гонке.

Первое место заняла Сифан Хассан из Нидерландов с олимпийским рекордом (2:22:55).

Всего в стартовом протоколе 91 спортсменка. Десять девушек не финишировали.

Якутская легкоатлетка, пятикратная чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова впервые участвовала в Олимпиаде. В мае 2022-го она стала гражданкой Кыргызстана, в ноябре получила право выступать за страну на международных стартах. Для олимпийского норматива ей не хватило 42 секунды — у нее квота по системе Universality Places.
Ссылка: https://24.kg/sport/301758/
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