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Спорт

На пост президента КФС претендует один кандидат — Камчыбек Ташиев

На пост президента Кыргызского футбольного союза претендует всего один кандидат — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Об этом сообщил КФС в соцсетях.

Накануне состоялось заседание избирательного комитета союза, в ходе которого рассмотрели и утвердили предварительный список зарегистрированных претендентов на выборные должности президента, первого вице-президента, вице-президента и членов исполнительного комитета КФС.

На место главы КФС был предложен только один кандидат — Камчыбек Ташиев. Его кандидатуру выдвинул футбольный клуб «Талант».

19 февраля пройдет внеочередной конгресс КФС, на котором состоятся выборы нового состава руководства.

Напомним, президент союза Медербек Сыдыков подал в отставку 29 января. Глава государства Садыр Жапаров в интервью рассказал, что это он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.
Ссылка: https://24.kg/sport/286264/
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