Итоги Кубка Азии. Глава Кыргызского футбольного союза покинул пост

Президент Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков заявил о сложении с себя полномочий. Об этом сообщила пресс-служба КФС.

По ее данным, Медербек Сыдыков заявил об этом сегодня на очередном заседании исполнительного комитета после отчета об итогах выступления сборной страны на Кубке Азии в Катаре.

«Учитывая результаты выступления команды, он заявил о сложении с себя полномочий президента КФС», — говорится в сообщении.

Исполнительный комитет также решил досрочно прекратить полномочия всего состава.

«Решение обосновано необходимостью придания нового толчка в развитии отечественного футбола и вовлечении новых лиц в руководящий состав КФС», — заявили в Кыргызском футбольном союзе.

Полномочия президента КФС и текущего состава исполнительного комитета действительны до внеочередного конгресса, который состоится 19 февраля.

Медербека Сыдыкова избрали в октябре 2021 года.