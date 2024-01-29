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Спорт

Итоги Кубка Азии. Глава Кыргызского футбольного союза покинул пост

Президент Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков заявил о сложении с себя полномочий. Об этом сообщила пресс-служба КФС.

По ее данным, Медербек Сыдыков заявил об этом сегодня на очередном заседании исполнительного комитета после отчета об итогах выступления сборной страны на Кубке Азии в Катаре.

«Учитывая результаты выступления команды, он заявил о сложении с себя полномочий президента КФС», — говорится в сообщении.

Исполнительный комитет также решил досрочно прекратить полномочия всего состава.

«Решение обосновано необходимостью придания нового толчка в развитии отечественного футбола и вовлечении новых лиц в руководящий состав КФС», — заявили в Кыргызском футбольном союзе.

Полномочия президента КФС и текущего состава исполнительного комитета действительны до внеочередного конгресса, который состоится 19 февраля.

Медербека Сыдыкова избрали в октябре 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/285306/
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