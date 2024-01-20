Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю юношескую Олимпиаду

Вчера состоялась церемония открытия зимних юношеских Олимпийских играх в Корее.

По данным сайта Игр, от Кыргызстана выступят три спортсмена — Артур Сапарбеков (биатлон и беговые лыжи), Тимур Шакиров и Альбина Иванова (горные лыжи).

В Корею отправились также тренеры по горным лыжам Игорь Борисов и по биатлону, беговым лыжам Александр Левданский.

Для участия в юношеских Олимпийских играх приехало более 1,8 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет из 78 страны. В программе соревнований, которые продлятся до 1 февраля, юные спортсмены разыграют 81 комплект наград в семи видах спорта (15 дисциплин).