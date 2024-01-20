15:50
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Спорт

Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю юношескую Олимпиаду

Вчера состоялась церемония открытия зимних юношеских Олимпийских играх в Корее.

По данным сайта Игр, от Кыргызстана выступят три спортсмена — Артур Сапарбеков (биатлон и беговые лыжи), Тимур Шакиров и Альбина Иванова (горные лыжи).

В Корею отправились также тренеры по горным лыжам Игорь Борисов и по биатлону, беговым лыжам Александр Левданский.

Для участия в юношеских Олимпийских играх приехало более 1,8 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет из 78 страны. В программе соревнований, которые продлятся до 1 февраля, юные спортсмены разыграют 81 комплект наград в семи видах спорта (15 дисциплин). 
Ссылка: https://24.kg/sport/284673/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Школьник из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде
В 2023 году школьники Кыргызстана выиграли 57 медалей на олимпиадах
МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024. Объявлен конкурс на разработку дизайна формы сборной Кыргызстана
Школьники Кыргызстана завоевали 5 медалей на Балканской олимпиаде по информатике
Школьники Кыргызстана могут принять участие в Сеченовской олимпиаде
2028-жылы өтө турган Олимпиаданын программасына спорттун жаңы түрлөрү кошулду
В программу Олимпиады-2028 включили пять новых видов спорта
В олимпиаде по информатике команда из Кыргызстана стала лучшей среди стран ЦА
Впервые отборочный турнир по спортивной борьбе на Олимпиаду-2024 пройдет в КР
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Таиланд сыграют на&nbsp;Кубке Азии. Где посмотреть матч в&nbsp;Бишкеке Кыргызстан и Таиланд сыграют на Кубке Азии. Где посмотреть матч в Бишкеке
Главный тренер сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу: Наши ожидания не&nbsp;оправдались Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу: Наши ожидания не оправдались
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде Таиланда Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде Таиланда
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана пропустила гол от&nbsp;команды Таиланда Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана пропустила гол от команды Таиланда
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
20 января, суббота
15:36
Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю юношескую Олимпиаду Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю...
15:00
Международная федерация журналистов встревожена действиями против свободы слова
14:31
Из-за тумана в международном аэропорту «Ош» задерживаются все рейсы
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 20 января. Сильно подорожали огурцы и бананы
13:36
Первые соглашения на пошив изделий заключили швейники Кыргызстана и России