Спортивные итоги года. Чем нам запомнился 2022-й

Уходящий год выдался для Кыргызстана насыщенным на спортивные события. Зимняя Олимпиада, мировые чемпионаты, рекорды, победы, поражения и скандалы. 24.kg напоминает читателям о самых ярких моментах из мира отечественного спорта.

Один спортсмен, пуховик и много чиновников

Начало спортивного года ознаменовалось скандалом. Возмущение кыргызстанцев вызвали фотографии парадной формы, в которой честь республики на предстоящей зимней Олипиаде в Пекине должен был защищать лыжник Максим Гордеев. После волны возмущений Национальный олимпийский комитет Кыргызстана представил официальный комплект парадной формы. В НОК поспешили оправдаться, что первый комплект, презентованный ранее, предназначался исключительно для тренировок. Спортивным чиновникам не поверили.

Шквал критики обрушился и на многочисленную армию госслужащих, решивших отправиться на Олимпиаду вместе с единственным спортсменом. Кроме Максима Гордеева и его тренера Игоря Борисова, в спортивную делегацию Кыргызстана вошли шеф миссии — сотрудница НОК Чолпон Жумагазиева, президент Садыр Мамытов и генсек комитета Кылычбек Сарбагишев. В Пекин также прилетели президент Садыр Жапаров и сопровождающие его чиновники.

Судя по всему, брать с собой в Китай стоило не упомянутых выше деятелей, а врача. Максим Гордеев выступил на Олимпиаде в дисциплине слалом, но из-за травмы, полученной накануне во время тренировки, сошел с дистанции. На этом его участие в Играх завершилось.

Кыргызстан впервые провел два чемпионата мира

Уходящий год стал богатым на проведение в республике соревнований мирового масштаба. В начале года в Бишкеке впервые прошел чемпионат мира по хоккею в IV дивизионе. В нем приняли участие пять сборных команд из Кыргызстана, Кувейта, Сингапура, Малайзии и Ирана. Отечественная команда в заключительном матче одержала победу над спортсменами Кувейта со счетом 14:0. Второе место у хоккеистов из Ирана, третье — Сингапура. Сборная Кыргызстана получила право выступать в третьем дивизионе под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

Фото из архива. Садыр Жапаров и сборная Кыргызстана по хоккею

В ноябре столица впервые приняла участников чемпионата мира по самбо. Заявки на участие подали больше 420 спортсменов из 55 стран мира. Сборные Украины и Таджикистана проигнорировали чемпионат по решению министерств спорта этих стран.

Государство выделило около 4 миллионов сомов на проведение соревнований. Они прошли на самом высоком уровне. По итогам отечественная сборная завоевала шесть медалей (две золотые, серебряная и три бронзовые). Дайырбек Карыяев стал чемпионом мира по боевому самбо. В финале он победил казахского спортсмена.

О себе заявили наши футболисты

Этот год стал особенным и для отечественного футбола. Летом кыргызская сборная впервые выступила на международном турнире CAFA Women’s Championship, проходившем в Таджикистане. К турниру национальная команда, собранная из игроков большого футбола, начала готовиться еще в 2018 году, но из-за пандемии его перенесли на этот год. И эти соревнования стали для футболисток не только первой пробой пера, но и своего рода экзаменом на зрелость. Они встретились с сильнейшими командами, в том числе с бессменными лидерами в футзале — сборной Ирана.

Читайте по теме Любовь на голом энтузиазме. Наталья Гайворонская о женском футболе в Кыргызстане

«Когда я отыграла первый тайм, помню свое состояние — руки тряслись. Настолько сильно я была напряжена физически и эмоционально. Мы только вышли на поле, и за шесть секунд они создали перед нашими воротами момент. Мне приходилось покидать ворота, играя и вратарем, и полевым игроком. После подсчитали, что только за первый тайм соперницы создали нам 35 опасных ситуаций у ворот. Но сыграть с ними было мечтой. Они чемпионки, очень сильная команда. Это большой опыт для нас», — так в интервью 24.kg прокомментировала встречу с иранками главный вратарь сборной Кыргызстана по футболу и футзалу Наталья Гайворонская.

Итог — заслуженное третье место и победа над хозяевами поля — сборной Таджикистана. Для первого раза результат весьма хороший.

Фото из архива. Женская сборная Кыргызстана по футзалу

В сентябре в Бишкеке состоялось еще одно интересное событие из мира большого футбола. Впервые на поле встретились сборные Кыргызстана и России. На 23-й минуте товарищеского матча футболист отечественной сборной Алимардон Шакиров забил первый гол в ворота россиян. Спустя время счет с пенальти сравнял футболист российской сборной Александр Соболев. Во втором тайме гол в ворота кыргызстанцев забил Даниил Уткин. Встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Борцы из Кыргызстана стали чемпионами мира

Традиционно в этом году болельщиков радовали отечественные борцы. Акжол Махмудов победил в финале чемпионата мира, проходившем в Сербии. В финале спортсмен выступал против Золтана Леваи из Венгрии. И победил — 8:0. В соревнованиях в греко-римском стиле в весовой категории до 77 килограммов до этого он победил представителей Бразилии, Мексики, Турции и Кореи.

Фото из архива. Акжол Махмудов

Жоламан Шаршенбеков стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов. В финале он оказался сильнее Армена Назаряна из Болгарии. До этого борец одержал уверенные победы над спортсменами из Венгрии, США и Казахстана.

Прекрасно показали себя кыргызстанки, выступившие на чемпионате Азии по борьбе U-23. Золото взяли Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова. В весовой категории до 55 килограммов Арууке Кадырбек кызы в схватке за бронзу в упорной борьбе одолела спортсменку из Казахстана. В весовой категории до 59 килограммов участвовали три спортсменки. Сезим Жуманазарова проиграла все встречи, однако завоевала бронзовую медаль чемпионата.

Наши бойцы и боксеры – лучшие

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе — кыргызстанка Валентина Шевченко признана лучшим бойцом 2022 года среди женщин. Минувшим летом она защитила титул в бою с бразильской спортсменкой Тайлой Сантос. После победы она привезла на родину пояс чемпиона и провела серию встреч со своими фанатами. Поучаствовала в фотосессии в национальных костюмах и призвала туристов обязательно посетить Кыргызстан.

Фото из архива. Валентина Шевченко

Чемпионка не осталась в стороне и в самые тяжелые для республики дни. Во время вторжения Таджикистана в Баткенскую область она сделала эмоциональное обращение к соотечественникам на своей странице в Instagram.

«За каждой тьмой наступает свет. Даже в самый тяжелый момент всегда есть лучик надежды. Я люблю свой народ, простых людей, которые в самое сложное время не остаются равнодушными. Наша сила в единстве и сплоченности! Мы это доказали не раз! Мир во всем мире!» — написала Валентина Шевченко.

В этом году еще один уроженец Кыргызстана — Дмитрий Бивол удостоился звания «Боксер года» по версии WBA, защитив титул чемпиона в полутяжелом весе. Награду боксеру вручил президент WBA Хильберто Мендоса, выразив надежду увидеть Бивола на этом же месте в 2023 году. В августе он прилетел в Бишкек и прошел подготовку к предстоящей защите титула. Сборы проходили в Тамге. Биволу также вручили звание почетного гражданина Токмака. Ему подарили двухкомнатную квартиру в Бишкеке. С чемпионом встретился глава государства.

Альпинисты покорили пик Манаслу

Уходящий год стал знаковым и в покорении горных вершин. В январе Эдуард Кубатов, покоривший высочайшую вершину Земли — гору Эверест, избран президентом Федерации альпинизма и скалолазания. Под его руководством начата подготовка к первой в истории Кыргызстана экспедиции в Гималаи. Дан старт проекту «Манаслу», который включал восхождение на одноименный пик высотой 8 тысяч 156 метров над уровнем моря.

Вначале октября планы стали реальностью. Шесть участников экспедиции взошли на Манаслу при тяжелых погодных условиях. Они донесли до вершины трехкилограммовый том эпоса «Манас» и флаг Кыргызстана.

Фото из архива. Альпинисты из Кыргызстана на пике Манаслу

После удачного восхождения Эдуард Кубатов поделился еще одной хорошей новостью. Он проанонсировал строительство в Бишкеке скалодрома олимпийского уровня. По проекту он будет больше 15 метров в высоту и общей площадью 800 квадратных метров.

Золото Исламских игр солидарности

Минувшим летом отечественные спортсмены успешно выступили на Исламских играх солидарности в Турции. Сборная Кыргызстана вошла в десятку сильных команд.

Наши спортсмены завоевали 26 медалей — 8 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых. В активе сборной также 5 малых бронзовых наград в тяжелой атлетике и одно золото по традиционной стрельбе из лука, которое не учитывалось в медальном зачете.

Фото из архива. Встреча победительниц Исламских игр солидарности в аэропорту «Манас»

Золото завоевал пловец Денис Петрашов. В финале на дистанции 100 метров брассом приплыл первым. Его результат — 1 минута 0,54 секунды. Роман Петров завоевал золотую медаль в состязаниях по фехтованию. Спортсмен прошел в финал, где встретился с соперником из Азербайджана. Борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, также завоевал золото. Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов, выступающий в весовой категории до 77 килограммов, стал первым. Чемпионками по вольной борьбе стали Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова. Ынтымак Мурадил уулу признан лучшим в стрельбе из традиционного лука.

В итоге Кыргызстан оказался на девятом месте в медальном зачете.

Наши на Всемирных играх кочевников

IV Всемирные игры кочевников стартовали 29 сентября. В них приняли участие более 3 тысяч спортсменов из 102 стран. Нашу страну представляли 148 спортсменов по 14 национальным видам спорта.

Читайте по теме IV Всемирные игры кочевников. Глава Минкультуры о готовности Кыргызстана

От Кыргызстана в официальную программу соревнований вошли кок бору и алыш (борьба на поясах). В обеих дисциплинах наши спортсмены показали хорошие результаты. Сборная республики по кок бору обыграла команду Казахстана и со счетом 5:0 одержала уверенную победу. Кроме того, спортсмены завоевали серебро в финальных соревнованиях по кокпару, уступив сборной Казахстана одно очко. Игра завершилась со счетом 4:3.

Фото из архива. IV Всемирные игры кочевников

Кыргызстанские спортсмены в поединках по борьбе на поясах завоевали 19 медалей. В борьбе на поясах — алыш (вольный стиль) — 10 медалей. Всего кыргызстанские спортсмены боролись в состязаниях еще по шести видам борьбы и завоевали 10 медалей.

В копилке сборной Кыргызстана 58 медалей. Из них 16 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых. V Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане.