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Спорт

Команда Кыргызстана заняла второе место на чемпионате мира по самбо

Кыргызстан занял второе общекомандное место на чемпионате мира по самбо, который завершился в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

У сборной КР шесть медалей (две золотые, серебряная и три бронзовые).

Выиграли медальный зачет российские самбисты, которые выступали под флагом Международной федерации самбо. У них 13 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

На третьем месте расположилась сборная Беларуси.

В чемпионате мира приняли участие 350 спортсменов. Разыгран 21 комплект медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/250737/
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