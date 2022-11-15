Команда Кыргызстана заняла второе место на чемпионате мира по самбо

Кыргызстан занял второе общекомандное место на чемпионате мира по самбо, который завершился в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

У сборной КР шесть медалей (две золотые, серебряная и три бронзовые).

Выиграли медальный зачет российские самбисты, которые выступали под флагом Международной федерации самбо. У них 13 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

На третьем месте расположилась сборная Беларуси.

В чемпионате мира приняли участие 350 спортсменов. Разыгран 21 комплект медалей.