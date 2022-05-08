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Спорт

Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой 31-летнего непобежденного чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, поединок прошел в полутяжелой весовой категории. В рамках 12-раундового противостояния победа осталась за Дмитрием Биволом, для которого она стала двадцатой в карьере. Бой завершился единогласным решением судей — 115:113.

Таким образом, Сауль Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал тренироваться под руководством тренера Вячеслава Шарапова.

Победитель первенства Кыргызстана среди юношей входил в состав юношеской сборной страны. В возрасте 15 лет он переехал в Россию.
Ссылка: https://24.kg/sport/232956/
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