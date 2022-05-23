В Бишкеке прошел чемпионат столицы по пулевой стрельбе

В Бишкеке прошел чемпионат города по пулевой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов.
Победителями стали:
- по пневматическому пистолету: среди мужчин — Аскат Токмоков, среди женщин — Кайыргуль Кубанычбекова, в миксе — Аскат Токмоков и Бахтигул Махмадова;
- по пневматической винтовке: среди мужчин — Рамазан Кадырбеков, среди женщин — Анастасия Хромых, в миксе — Рамзан Кадырбеков и Арууке Талантбекова.
Победителям и призерам вручены дипломы, медали и кубки.