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Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат столицы по пулевой стрельбе

Фото мэрии Бишкека. Соревнование по стрельбе

В Бишкеке прошел чемпионат города по пулевой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов.

Победителями стали:

  • по пневматическому пистолету: среди мужчин — Аскат Токмоков, среди женщин — Кайыргуль Кубанычбекова, в миксе — Аскат Токмоков и Бахтигул Махмадова;
  • по пневматической винтовке: среди мужчин — Рамазан Кадырбеков, среди женщин — Анастасия Хромых, в миксе — Рамзан Кадырбеков и Арууке Талантбекова.

Победителям и призерам вручены дипломы, медали и кубки.
Ссылка: https://24.kg/sport/234379/
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