Устал от грязи. Спустя сутки Рафаэль Физиев прокомментировал свое заявление

Молчавший почти сутки после своего заявления боец UFC Рафаэль Физиев оставил на своей странице в Instagram первый комментарий по ситуации.

«Я понимаю, что в Кыргызстане много людей, кто меня искренне поддерживает. Благодарю вас и хочу сказать, что я не искал повода и ухожу не потому, что хочу кому-то насолить или что-то доказать, а ухожу потому, что устал от этой бесконечной грязи. Если не буду придерживаться какой-то страны, со временем грязи станет меньше. Искренним фанатам единоборств и моего дела хочу сказать: я всегда буду показывать лучшего себя в этом деле! Благодарю всех за поддержку!» — написал он.

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Отметим, ранее боец заявил о решении больше не выступать под флагом Кыргызстана и покинуть страну с семьей. Причина — травля, начавшаяся из-за видео, снятого им в Ираке, предположительно, в мечети Али ибн Абу Талиба. Комментарии к посту были очень жесткими, и спортсмен их отключил. Позднее ситуацию прокомментировал и экс-муфтий Максат Токтомушев. Он подчеркнул, что Рафаэль Физиев является гордостью Кыргызстана, но раскритиковал его за религиозные взгляды.

Напомним, 8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Бобба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог встречи — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке представителя Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде. Он занимает 13-е место в рейтинге легкого дивизиона.