Заявление Рафаэля Физиева. В ДУМК заявили, что не в курсе скандала

Духовное управление мусульман Кыргызстана нигде не давало никаких комментариев в отношении Рафаэля Физиева. Об этом 24.kg заявили в муфтияте.

По их словам, они не в курсе, о чем говорит известный спортсмен.

Читайте по теме Рафаэль Физиев заявил, что больше не намерен выступать под флагом Кыргызстана

«Мы не понимаем, почему он втягивает нас в это. Мы не в курсе сути скандала и травли. Наше дело — не запугивать, а просвещать и проводить разъяснительную работу среди населения», — заметили в ДУМК.

Отметим, Рафаэль Физиев три недели назад на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое в Ираке, предположительно в мечети Али ибн Абу Талиб. И описал свои ощущения. Комментарии к посту были очень жесткими, и спортсмен их отключил.

Позднее ситуацию прокомментировал экс-муфтий Максат Токтомушев. Он подчеркнул, что Рафаэль Физиев является гордостью Кыргызстана, но при этом подверг его критике.

«Он, возможно, поделился своими чувствами. Но я должен заметить, что спорт — это одно, идеология и вера — другое. Жители Средней Азии придерживаются своей веры и уважительно относятся к другим религиям. Я думаю, наш хороший спортсмен прекратит подобные призывы. Должен. Когда посещаешь Каабу, ведь там совсем другие ощущения. Наш пророк не говорил об этом месте. Это сказка. У нас только три святых места. Другие места могут иметь историческую или другую ценность», — говорит Максат Токтомушев.

Отметим, Максат Токтомушев не входит в состав Совета улемов.

Напомним, боец UFC из Кыргызстана Рафаэль Физиев заявил, что больше не будет выступать под флагом страны.