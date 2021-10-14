Заявление Рафаэля Физиева. В ДУМК заявили, что не в курсе скандала

Духовное управление мусульман Кыргызстана нигде не давало никаких комментариев в отношении Рафаэля Физиева. Об этом 24.kg заявили в муфтияте.
По их словам, они не в курсе, о чем говорит известный спортсмен.
Отметим, Рафаэль Физиев три недели назад на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое в Ираке, предположительно в мечети Али ибн Абу Талиб. И описал свои ощущения. Комментарии к посту были очень жесткими, и спортсмен их отключил.
Позднее ситуацию прокомментировал экс-муфтий Максат Токтомушев. Он подчеркнул, что Рафаэль Физиев является гордостью Кыргызстана, но при этом подверг его критике.
«Он, возможно, поделился своими чувствами. Но я должен заметить, что спорт — это одно, идеология и вера — другое. Жители Средней Азии придерживаются своей веры и уважительно относятся к другим религиям. Я думаю, наш хороший спортсмен прекратит подобные призывы. Должен. Когда посещаешь Каабу, ведь там совсем другие ощущения. Наш пророк не говорил об этом месте. Это сказка. У нас только три святых места. Другие места могут иметь историческую или другую ценность», — говорит Максат Токтомушев.
Отметим, Максат Токтомушев не входит в состав Совета улемов.
Напомним, боец UFC из Кыргызстана Рафаэль Физиев заявил, что больше не будет выступать под флагом страны.