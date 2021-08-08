Рафаэль Физиев победил Бобби Грина решением судей

В Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Бобба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Об этом сообщается на сайте турнира.

Фото UFC. Рафаэль Физиев

Отмечается, что почти весь поединок соперники провели в стойке. Рафаэль Физиев был ощутимо лучше в первых двух раундах за счет более тяжелых попаданий. В третьем раунде Боббу Грину удалось выровнять бой, но этого оказалось слишком мало для победы. Со счетом 30-27, 29-28, 29-28 судьи отдали победу кыргызстанцу. Итог поединка 3:1 в пользу Рафаэля Физиева.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке с представителем Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде.