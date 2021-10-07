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Спорт

Нурдин Букуев стал первым в мире рефери, судившим четыре ЧМ по футзалу

Нурдин Букуев стал первым рефери в мире, который обслуживал матчи на четырех чемпионатах мира по футзалу. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев.

«Букуев судил финальный матч чемпионата мира по футзалу — 2021. Эта встреча стала для него третьей в качестве главного арбитра на турнире.

Он стал первым рефери в мире, который обслуживал матчи на четырех чемпионатах мира. Это абсолютный рекорд.

На церемонии награждения судейская бригада под руководством Букуева получила награды из рук президента ФИФА Джанни Инфантино», — сказал Канат Шабданбаев.

Нурдин Букуев отметил, что судейство чемпионата было большой ответственностью для него. «Я очень волновался, потому что судья должен четко исполнять работу, чтобы точно определить победителя. Эта работа — большая честь и также ответственность», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/sport/209637/
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