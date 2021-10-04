Рефери из Кыргызстана судил финальный матч чемпионата мира по футзалу

Кыргызстанский рефери Нурдин Букуев назначен главным арбитром финального матча чемпионата мира по футзалу 2021. Об этом сообщается на сайте fifa.com.

Финал чемпионата мира по футзалу в Литве прошел накануне.

Португальские футболисты одержали победу над командой Аргентины со счетом 2:1.

Нурдин Букуев показал за матч пять желтых и одну красную карточки.

Фото кадр из трансляции. Нурдин Букуев

По данным, Кыргызского футбольного союза, для кыргызстанца этот матч стал третьим на этом чемпионате в качестве главного рефери, а ЧМ в Литве — четвертым в его карьере. Никто не обслуживал больше мировых первенств, чем Нурдин Букуев.