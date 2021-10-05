Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев выиграл серебро чемпионата мира

Эрназар Акматалиев в весовой категории 70 килограммов по вольной борьбе в финале чемпионата мира проиграл Магомедмураду Гаджиеву (Польша).

Ранее кыргызстанец выиграл схватки со спортсменами из Армении, Шри-Ланки, Ирана и России.

Накануне борец из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по борьбе. Начали его с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.