Кто поедет на чемпионат мира по борьбе от Кыргызстана

Национальная сборная Кыргызстана по борьбе поедет на чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 октября в Осло (Норвегия). Об этом сообщила федерация этого вида спорта в соцсетях.

В составе сборной по женской борьбе:

1. Айсулуу Тыныбекова,

2. Мээрим Жуманазарова,

3. Медет кызы Айпери.

В составе сборной по греко-римской борьбе:

1. Сардарбек Конушбаев,

2. Жоламан Шаршенбеков,

3. Калы Сулайманов,

4. Марлен Асикеев,

5. Руслан Царев,

6. Кайратбек Туголбаев,

7. Калидин Асыкеев,

8. Бексултан Махмудов.

В составе сборной по вольной борьбе:



1. Улукбек Жолдошбеков,

2. Алибек Осмонов,

3. Эрназар Акматалиев,

4. Арсалан Будажапов.

Начнут чемпионат со 2 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат соревнования борцы греко-римского стиля — с 7 октября.