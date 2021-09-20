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Спорт

Кто поедет на чемпионат мира по борьбе от Кыргызстана

Национальная сборная Кыргызстана по борьбе поедет на чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 октября в Осло (Норвегия). Об этом сообщила федерация этого вида спорта в соцсетях.

В составе сборной по женской борьбе:

1. Айсулуу Тыныбекова,
2. Мээрим Жуманазарова,
3. Медет кызы Айпери.

В составе сборной по греко-римской борьбе:

1. Сардарбек Конушбаев,
2. Жоламан Шаршенбеков,
3. Калы Сулайманов,
4. Марлен Асикеев,
5. Руслан Царев,
6. Кайратбек Туголбаев,
7. Калидин Асыкеев,
8. Бексултан Махмудов.

В составе сборной по вольной борьбе:

1. Улукбек Жолдошбеков,
2. Алибек Осмонов,
3. Эрназар Акматалиев,
4. Арсалан Будажапов.

Начнут чемпионат со 2 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат соревнования борцы греко-римского стиля — с 7 октября.
Ссылка: https://24.kg/sport/207635/
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