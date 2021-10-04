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Спорт

Борец из Кыргызстана Алибек Осмонов выиграл бронзовую медаль чемпионата мира

Фото кадр из трансляции. Алибек Осмонов

Борец из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Соперником кыргызстанца, выступающего в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов, стал Кшиштоф Биенковски из Польши.

Ранее кыргызстанцы Айсулу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев вышли в финал турнира.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат соревнования борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/209265/
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