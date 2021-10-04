Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Борец из Кыргызстана Эрназар Акматалиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Об этом сообщает сайт UWW.

Эрназар Акматалиев выиграл схватку в весовой категории 70 килограммов по вольной борьбе с Арманом Андреасяном из Армении — 11:2.

Ранее в четвертьфинал вышла Айсулуу Тыныбекова, победив спортсменку из Японии.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по борьбе. Начали его с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.