Айсулуу Тыныбекова выиграла первый бой на чемпионате мира по борьбе

Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов выиграла первую схватку на чемпионате мира по борьбе. Об этом сообщает сайт UWW.

В 1/8 финала она была сильнее японки Ноноки Озаки (6:4), обыграв ее на последней минуте.

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл у спортсмена из Шри-Ланки и вышел в 1/8 турнира.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.