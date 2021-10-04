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Спорт

Болеем за наших. На чемпионате мира по борьбе кыргызстанец побьется за бронзу

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Осло Алибек Осмонов проведет схватку за бронзовую медаль. Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

Соперник кыргызстанца, выступающего в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов, еще не определен. Время встречи — 22.00 по бишкекскому времени.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат соревнования борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/209149/
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