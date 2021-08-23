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Спорт

Капитан футбольного клуба «Дордой» Мирлан Мурзаев перешел в команду Индии

Капитан ФК «Дордой» Мирлан Мурзаев перешел в команду Индии. Об этом сообщается на странице в соцсетях футбольного клуба.

«31-летний нападающий и капитан клуба Мирлан Мурзаев покидает наш «Дордой». Футболист изъявил желание перейти в команду «Ченнаи» (Индия)», — написали в пресс-службе организации.

— скриншот
Фото — скриншот. Мирлан Мурзаев перешел в команду Индии

Мирлан Мурзаев родом из Сулюкты (Баткенская область). Согласно открытым данным, с 2009-го выступает за сборную Кыргызстана. 23 марта в дебютном матче против сборной Непала (1:1) забил гол.

С 2007 по 2010 год защищал цвета клуба «Дордой-Динамо». Зимой 2010-го был арендован московским «Локомотивом». В основном составе железнодорожников закрепиться не сумел, провел 11 матчей за дубль. С 2011 года выступал в Израиле за клуб «Хапоэль» из Петах-Тиквы, после чего в 2012-м вернулся на родину в «Дордой». С января 2014 года играл в турецком клубе «Денизлиспор».
Ссылка: https://24.kg/sport/204843/
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