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Спорт

Федерация борьбы Кыргызстана. Серебро Айсулуу Тыныбековой — это наше золото

Федерация борьбы Кыргызстана поздравила Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной олимпийской медали, отметив, что для всей республики это серебро — золото.

«Гордость! Наша чемпионка! Сильнейшая в мире! Лучшая! Единственная обладательница серебряной олимпийской медали из Кыргызстана по женской борьбе за всю историю. Четырехкратная чемпионка Азии и единственная чемпионка Мира из Кыргызстана. Живая легенда!» — прокомментировали в федерации выступление спортсменки.

пресс-службы Федерации борьбы Кыргызстана
Фото пресс-службы Федерации борьбы Кыргызстана

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес главного тренера женской сборной республики по вольной борьбе Нурбека Изабекова.

«Спасибо вам за ваш труд. Вы подарили нам надежду и возможность гордо болеть за наших спортсменок на самых престижных аренах мира. Вы лучшие! Низкий поклон», — особо отметили в федерации.

Напомним, Айсулуу Тыныбекова сегодня выиграла серебряную медаль турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Она проиграла японке Юкако Каваи со счетом 3:4. Ранее кыргызстанка одолела Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0), Кристу Инце из Румынии (6:0) и Ирину Коляденко из Украины (10:0). Вчера кыргызстанцы уже завоевали две медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова и серебряную Акжол Махмудов.
Ссылка: https://24.kg/sport/203176/
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