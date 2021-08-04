20:02
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Спорт

Как кыргызстанцы отреагировали на серебряную победу Айсулуу Тыныбековой

Несмотря на жару и палящее солнце, тысячи бишкекчан сегодня собрались в столице на центральной площади Ала-Тоо, чтобы поболеть за соотечественницу и гордость Кыргызстана Айсулуу Тыныбекову.

Многие пришли сюда с детьми, раскрасив лица и взяв с собой флаги страны. Появление спортсменки на установленном у памятника Манасу экране болельщики встретили криками поддержки.

24.kg
Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

С каждой минутой поединка накал страстей на площади только усиливался. К моменту завершения схватки, когда Айсулуу Тыныбекова практически сравняла счет с японкой Юкако Каваи, толпа гудела. Такого шума центр Бишкека, пожалуй, не слышал с октября прошлого года.

24.kg
Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

Реакция на серебро оказалась адекватной. Огорчения на лицах болельщиков почти не было. Ведь те, кто внимательно следил за поединком, прекрасно понимали — победа Юкако Каваи далась крайне тяжело. Исход встречи решили какие-то секунды. Перехватившая во втором периоде инициативу, наша Айсулуу Тыныбекова показала настоящую борьбу. И этот поединок, безусловно, стал самым зрелищным и сильным за все время соревнований по вольной борьбе среди женщин на Олимпиаде в Токио.

24.kg
Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

Напомним, Айсулуу Тыныбекова сегодня выиграла серебряную медаль турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Она проиграла японке Юкако Каваи со счетом 3:4. Ранее кыргызстанка одолела Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0), Кристу Инце из Румынии (6:0) и Ирину Коляденко из Украины (10:0). Вчера кыргызстанцы уже завоевали две медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова и серебряную Акжол Махмудов.
Ссылка: https://24.kg/sport/203170/
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной медали
Почему на Олимпиаду полетели чиновники. Галина Байтерек попыталась оправдаться
Наша гордость. Топ-8 из жизни серебряного призера Олимпиады Айсулуу Тыныбековой
Олимпиада-2020. Айсулуу Тыныбекова выиграла серебряную медаль
Международная федерация борьбы назвала Мээрим Жуманазарову творцом истории
На площади Ала-Тоо покажут схватку Айсулуу Тыныбековой за олимпийское золото
Это наша общая победа. Акжол Махмудов поблагодарил кыргызстанцев за поддержку
Олимпиада-2020. Атабек Азисбеков проиграл в утешительном турнире по борьбе
Улукбек Марипов: Серебро и бронза Олимпиады-2020 — это большой подарок родине
Олимпиада-2020. Кыргызстан в медальном зачете поднялся на 63-е место
Популярные новости
Настоящий лев ковра! Двукратный олимпийский чемпион об&nbsp;Акжоле Махмудове Настоящий лев ковра! Двукратный олимпийский чемпион об Акжоле Махмудове
Олимпиада-2020. Боец греко-римского стиля из&nbsp;Кыргызстана не&nbsp;вышел в&nbsp;1/2 финала Олимпиада-2020. Боец греко-римского стиля из Кыргызстана не вышел в 1/2 финала
Видео, как Акжол Махмудов утешает Жоламана Шаршенбекова, растрогало соцсети Видео, как Акжол Махмудов утешает Жоламана Шаршенбекова, растрогало соцсети
Тренер Мээрим Жуманазаровой и&nbsp;Айпери Медет кызы огорчен, что не&nbsp;поехал в&nbsp;Токио Тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы огорчен, что не поехал в Токио
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
4 августа, среда
19:58
Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной медали Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с завоевание...
19:53
Дело «Кумтора». Темира Сариева доставили в суд для определения меры пресечения
19:47
Как кыргызстанцы отреагировали на серебряную победу Айсулуу Тыныбековой
19:43
Электронные сопроводительные накладные офорляют через систему «Сводный пост»
19:37
Почему на Олимпиаду полетели чиновники. Галина Байтерек попыталась оправдаться