Как кыргызстанцы отреагировали на серебряную победу Айсулуу Тыныбековой

Несмотря на жару и палящее солнце, тысячи бишкекчан сегодня собрались в столице на центральной площади Ала-Тоо, чтобы поболеть за соотечественницу и гордость Кыргызстана Айсулуу Тыныбекову.

Многие пришли сюда с детьми, раскрасив лица и взяв с собой флаги страны. Появление спортсменки на установленном у памятника Манасу экране болельщики встретили криками поддержки.

Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

С каждой минутой поединка накал страстей на площади только усиливался. К моменту завершения схватки, когда Айсулуу Тыныбекова практически сравняла счет с японкой Юкако Каваи, толпа гудела. Такого шума центр Бишкека, пожалуй, не слышал с октября прошлого года.

Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

Реакция на серебро оказалась адекватной. Огорчения на лицах болельщиков почти не было. Ведь те, кто внимательно следил за поединком, прекрасно понимали — победа Юкако Каваи далась крайне тяжело. Исход встречи решили какие-то секунды. Перехватившая во втором периоде инициативу, наша Айсулуу Тыныбекова показала настоящую борьбу. И этот поединок, безусловно, стал самым зрелищным и сильным за все время соревнований по вольной борьбе среди женщин на Олимпиаде в Токио.

Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

Напомним, Айсулуу Тыныбекова сегодня выиграла серебряную медаль турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Она проиграла японке Юкако Каваи со счетом 3:4. Ранее кыргызстанка одолела Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0), Кристу Инце из Румынии (6:0) и Ирину Коляденко из Украины (10:0). Вчера кыргызстанцы уже завоевали две медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова и серебряную Акжол Махмудов.