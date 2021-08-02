Посвящается кыргызскому народу. Акжол Махмудов о выходе в финал

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов записал видеообращение после победы в полуфинале. Ролик распространили в соцсетях.



«Мой кыргызский народ, моя победа посвящается тебе! Бывает, иногда джигит на коне, а иногда пешком ходит. Когда он на коне, его всегда окружают люди, поднимая его выше головы, а когда без него, могут и оттолкнуть. Иногда бывают поражения, поэтому не критикуйте тех, кто не смог добиться своей цели на Олимпийских играх. Это спорт», — сказал Акжол Махмудов.

Кыргызстанец также призвал людей стараться видеть в других хорошее, а не плохое.

Напомним, Акжол Махмудов выиграл Карапета Чаляна из Армении со счетом 6:2 и вышел в финал на Олимпиаде в Токио. Ранее кыргызстанец досрочно победил спортсменов из Туниса (11:0) и Азербайджана (9:1). Его соперником в финале, который состоится завтра, будет Тамаш Леринц (Венгрия).