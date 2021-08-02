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Олимпиада-2020. Реакция болельщиков на выход в финал борца Акжола Махмудова

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов вышел в финал на Олимпиаде в Токио. Один из пользователей соцсетей Эрмек Окенов запечатлел реакцию болельщиков на промежуточную победу кыргызстанца.

На видеозаписи торговцы и рабочие рынка «Дордой», собравшиеся в одном из проходов возле телевизора. Удачное выступление спортсмена они встречают восторженными криками.

Напомним, Акжол Махмудов выиграл Карапета Чаляна из Армении со счетом 6:2. Ранее кыргызстанец досрочно победил спортсменов из Туниса (11:0) и Азербайджана (9:1). Его соперником в финале, который состоится завтра, будет Тамаш Леринц (Венгрия).
Ссылка: https://24.kg/agent_024/202932/
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