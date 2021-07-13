Презентована парадная форма олимпийской сборной Кыргызстана. А вам нравится?

В Кыргызстане презентовали парадную форму для олимпийской сборной страны, которая скоро отправится в Японию на Игры-2020.

В соцсетях раскритиковали представленные образцы.

В Twitter отметили, что у казахстанских спортсменов форма стильная в отличие от наших.

Честно говоря, мне не очень понравилась форма от Dilbar. Как-то не современно, не аккуратно, всего налепили.

Форма Казахстана мне понравилась больше, стильно и лаконично. pic.twitter.com/OS5Rr8IAUK — Urmat Nasykulov (@urmagram) July 13, 2021

Пользователи считают, что в этих костюмах наши спортсмены больше напоминают служителей религиозного культа.

Какие то имамы, а не спортсмены — Лянь По (@lianpo08) July 13, 2021

Парадную форму для сборной Кыргызстана подготовил Дом моды Dilbar, который шил форму и к Олимпиаде 2016 года в Рио.

Сегодня, отметим, глава кабмина Улукбек Марипов вручил капитану сборной Кыргызстана Атабеку Азисбекову флаг Кыргызстана.

Традиционно флаг олимпийской сборной перед Играми передает глава государства. В этот раз это сделал председатель кабинета министров из-за того, что Садыр Жапаров находится на удаленке. У его телохранителя был обнаружен COVID-19.

А как вам новая парадная форма нашей сборной?