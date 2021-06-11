Нападающий Мирлан Мурзаев сделал хет-трик в матче Кыргызстан — Мьянма, доведя счет до 8:1.

В первом тайме игры наши футболисты забили сопернику пять безответных мячей. После двух голов от кыргызстанцев во втором тайме соперник один мяч отыграл.

Однако Мирлан Мурзаев забил третий свой мяч во встрече.

Отметим, игрок сборной Мьянмы в середине первого тайма удален с поля за грубую игру против футболиста КР.

В воротах у кыргызстанцев стоит нападающий Эрнист Батырканов.

Игру можно посмотреть на сайте 24.kg.