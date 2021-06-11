Сборная Кыргызстана по футболу играет с Мьянмой. Прямой эфир

Сборная Кыргызстана по футболу в городе Осака (Япония) проводит матч в рамках отборочного раунда чемпионата мира.

В 13.00 началась игра с командой Мьянмы. Отечественная команда на поле в белой форме.

В воротах у кыргызстанцев стоит нападающий Эрнист Батырканов. Вратари Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба попали в список как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией. Тамирлан Козубаев и Кайрат Жыргылбек уулу не принимают участие в матче против сборной Мьянмы из-за перебора желтых карточек.

Фото Кыргызского футбольного союза. Состав сборной на игру с Мьянмой

В первой игре в Японии подопечные Александра Крестинина 7 июня сыграли со сборной Монголии и уступили со счетом 0:1.