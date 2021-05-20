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Спорт

Конкурс рисунка талисмана чемпионата Азии по триатлону стартовал в Кыргызстане

К Международному дню защиты детей Федерация триатлона Кыргызстана объявила конкурс рисунка талисмана чемпионата Азии. Об этом сообщается в ее соцсетях.

К конкурсу допускаются дети до 12 лет включительно. 

Для участия необходимо отправить отсканированный рисунок с кратким описанием на почту office@triathlon.kg (в теме письма обязательно указать «Талисман чемпионата Азии»).

Укажите ФИО ребенка, дату рождения и контактный номер родителя.

Заявки принимаются до 12.00 31 мая. Результаты конкурса будут объявлены 1 июня.

Победитель получит подарок.

В федерации просят родителей не принимать участие в создании.
Ссылка: https://24.kg/sport/194687/
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