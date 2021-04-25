Валентина Шевченко в пятый раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко обещала показать доминирующее выступление против Джессики Андраде и сдержала свое слово. Кыргызстанка не предоставила ни единого шанса сопернице-бразильянке в титульном поединке, состоявшемся сегодня на UFC 261 в Джексонвилле, штат Флорида.

Фото UFC. Пятикратная чемпионка Валентина Шевченко

Во втором раунде поединка Валентина Шевченко уложила соперницу на настил и начала атаковать локтями. Рефери, оценив ситуацию, принял решение остановить бой.

Для 32-летней Валентины Шевченко это пятая защита титула. На ее счету 21 победа и 3 поражения, у 29-летней Андраде — 21 победа и 9 поражений.