Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Определились чемпионы Кыргызстана по каратэ-до

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по каратэ-до. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его данным, победителями стали Адылбек уулу Нурболот (55 килограммов), Алишер Саякбаев (60 кг), Нурланбек уулу Калыс (67 кг), Эрбол Жумалиев (84 кг) — все из столицы, Урмат Абдилов (75 кг) из Джалал-Абада, Аманбол Таалайбеков (свыше 84 кг) из Иссык-Кульской области.

Среди женщин золото у Эльнуры Камчыбековой (50 кг), Бегайым Нурдиновой (68 кг) из Бишкека, Айдай Апиевой (55 кг) из Иссык-Кульской области, Дильназ Соотбаевой (61 кг), Ольги Мольцевой (свыше 68 кг) из Кара-Балты.

В соревнованиях по ката первое место у Мираны Сагынбаевой (Бишкек).

Чемпионат республики проведен дирекцией по олимпийским видам спорта совместно с Федерацией каратэ-до КР.