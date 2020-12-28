19:06
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Спорт

Определились чемпионы Кыргызстана по каратэ-до

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Определились чемпионы Кыргызстана по каратэ-до

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по каратэ-до. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его данным, победителями стали Адылбек уулу Нурболот (55 килограммов), Алишер Саякбаев (60 кг), Нурланбек уулу Калыс (67 кг), Эрбол Жумалиев (84 кг) — все из столицы, Урмат Абдилов (75 кг) из Джалал-Абада, Аманбол Таалайбеков (свыше 84 кг) из Иссык-Кульской области.

Среди женщин золото у Эльнуры Камчыбековой (50 кг), Бегайым Нурдиновой (68 кг) из Бишкека, Айдай Апиевой (55 кг) из Иссык-Кульской области, Дильназ Соотбаевой (61 кг), Ольги Мольцевой (свыше 68 кг) из Кара-Балты.

В соревнованиях по ката первое место у Мираны Сагынбаевой (Бишкек).

Чемпионат республики проведен дирекцией по олимпийским видам спорта совместно с Федерацией каратэ-до КР.
Ссылка: https://24.kg/sport/178299/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Опасная красота: каратистка, которой любуются не только на татами
Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате Азии по каратэ
Спортивный календарь с 17 по 23 декабря
Спортивный календарь с 29 октября по 4 ноября
Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии по карате
Каратисты из Кыргызстана победили на чемпионате Казахстана
У кыргызстанцев четыре золотые медали на турнире по карате в Казахстане
Каратисты из Кыргызстана завоевали три золотые медали на турнире в Алматы
Кыргызстанец Роман Банько победил на турнире по карате в Алматы
Каратист из Кыргызстана стал чемпионом в Казахстане
Популярные новости
Борцу Улукбеку Жолдошбекову подарили однокомнатную квартиру Борцу Улукбеку Жолдошбекову подарили однокомнатную квартиру
Лучшие броски Айсулуу Тыныбековой на&nbsp;Кубке мира в&nbsp;Сербии в&nbsp;одном видео Лучшие броски Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира в Сербии в одном видео
Айсулуу Тыныбекову признали лучшей спортсменкой Кубка мира Айсулуу Тыныбекову признали лучшей спортсменкой Кубка мира
Определился чемпион Кыргызстана по&nbsp;волейболу среди женских команд Определился чемпион Кыргызстана по волейболу среди женских команд
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Изменение условий пополнения в&nbsp;платежных терминалах&nbsp;О! Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
Газ в&nbsp;каждый дом: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Ынтымак&raquo; Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»
28 декабря, понедельник
19:00
Цифра дня. 23 тысячи кыргызстанцев обучили востребованным профессиям Цифра дня. 23 тысячи кыргызстанцев обучили востребованн...
18:46
Больше 7 тысяч нарушений ПДД в Бишкеке за неделю совершили водители авто
18:30
29 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Определились чемпионы Кыргызстана по каратэ-до
18:23
Выборы президента. Адахана Мадумарова не накажут за нарушение правил агитации