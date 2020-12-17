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Спорт

Самбисты из Кыргызстана примут участие в Кубке мира в Москве

Двадцать спортсменов из национальной сборной команды по самбо примут участие в Кубке мира в Москве. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.

Соревнования пройдут с 18 по 19 декабря на Малой спортивной арене стадиона в «Лужниках» в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. В течение двух соревновательных дней будут разыграны 27 комплектов медалей.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией состязания пройдут без зрителей. Однако все желающие смогут наблюдать за схватками с помощью прямой трансляции, которая будет организована на сайте и страницах Международной федерации самбо в социальных сетях.

В мероприятии планируется участие порядка 300 спортсменов и представителей национальных федераций в составе делегаций из 15 стран мира: Беларуси, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Франции.

Напомним, что на недавнем чемпионате мира по самбо, который проходил в Сербии, отечественная сборная выиграла шесть наград — две серебряные и четыре бронзовые медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/176999/
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